L’Inconnu devant soi, Musée de l’image, Épinal

Informations pratiques

L’Inconnu devant soi Samedi 19 septembre, 20h00 Musée de l’image Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

L’Inconnu devant soi reprend vie sous l’Arche du musée de l’Image et de l’Imagerie.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la création chorégraphique L’Inconnu devant soi, imaginée par Lydie Fornage sur un texte original de Julia Billet, sera présentée en plein air samedi 19 septembre 2026, à 20h, sous l’Arche du musée de l’Image et de l’Imagerie à Épinal.

Cette nouvelle version, interprétée par 60 danseurs de Lydie-Académie de danse, propose une adaptation spécialement conçue pour l’espace public. Inspirée de l’univers des Images d’Épinal, cette fresque chorégraphique, réalisée en collaboration avec le musée de l’Image, fait dialoguer patrimoine, danse et imaginaire dans un lieu emblématique de la ville. Une représentation en accès libre, invitant le public à redécouvrir ce patrimoine à travers une expérience artistique sensible.

Une proposition en collaboration avec le musée de l’Image et la Direction de la Culture de la Ville d’Épinal.

Partenaires : Ville d’Épinal, Conseil Départemental des Vosges et Souris Verte.

Musée de l’image 42 Quai de Dogneville, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33329822033 https://museedelimage.fr http://facebook.fr/museedelimage Le musée abrite l’une des plus importantes collections d’images populaires imprimées en France. Le musée revendique aussi son attachement à d’autres formes d’art. En confrontant les images populaires avec d’autres œuvres – photographie contemporaine, peinture mais aussi œuvres musicales, littéraires, théâtrales… – il s’est donné pour objectif de questionner les liens – humoristiques, sentimentaux, parfois improbables – qui existent entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui. Des connivences qui apportent aussi un éclairage sur notre société depuis le XIXe siècle, pour mieux comprendre ses goûts, ses mœurs et ses tendances. En proposant toute l’année des expositions inventives et variées, le Musée de l’Image est devenu non seulement un lieu de référence sur l’imagerie populaire mais aussi sur la manière dont ces collections historiques peuvent être interrogées et comprises.

L’Inconnu devant soi reprend vie sous l’Arche du musée de l’Image et de l’Imagerie

©Serge Orlik