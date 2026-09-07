L’inconnue, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

L’inconnue Jeudi 10 septembre, 20h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:19:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:19:00+02:00

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur, Arthur Harari, et d’une dédicace de Lucas et Arthur Harari

En partenariat avec la librairie Envie de lire

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=E5LDF »}]

Rencontre – David Zimmerman a bientôt 40 ans, il est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère u… Luxy L’inconnue