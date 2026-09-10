Visites de l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Ivry-sur-Seine, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites de l’église Saint-Pierre Saint-Paul d’Ivry-sur-Seine 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En centre-ville, l’église mentionnée dès le 12e siècle, propriété communale, est un lieu de culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant artistique que musical. Elle contient de nombreux objets classés (tableaux, boiseries, pièces d’orfèvrerie…) et des vitraux modernes dus à l’atelier Mauméjean. Découvrez l’orgue construit en 1863 par le facteur d’orgue Stoltz entièrement restauré en 2018.

Samedi 19 septembre : de 14h à 18h : visites libres.

Dimanche 20 septembre : de 14h à 19h : visites libres.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Mairie d’Ivry – Métro, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Visite libre

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine