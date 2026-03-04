L’incroyable voyage de Splotch !, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

L’incroyable voyage de Splotch ! Mercredi 29 avril, 10h15 Ludo-médiathèque Gironde

À travers un conte interactif mettant en scène une petite goutte d’eau, les enfants découvrent le cycle naturel de l’eau et les espèces animales et végétales qui en dépendent. Grâce à un personnage à replacer dans l’histoire, chaque enfant devient acteur de l’aventure.

Deux sessions sont proposées le mercredii 29 avril : 10h15 et 11h15 à la ludo-médiathèque.

En bonus, un kit économiseur d’eau sera offert aux familles Saint-Médardaises.

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles propose aux enfants un conte interactif en collaboration avec l’association Ceseau et la ludo-médiathèque.

