L’info en échos, Antipode, Rennes

L’info en échos Lundi 27 avril, 18h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T19:30:00+02:00

Début de la rencontre : 18h30

Fin de la rencontre : 19h30

Garde d’enfants gratuite de 3 à 12 ans

Antipode – Le Forum

Entrée libre

L’info en échos – Rencontre – Gratuit

Et si ce moment vous redonnait goût à vous informer, à partager votre avis tout en écoutant celui des autres ?

Le Club de la Presse de Bretagne vous propose un moment pour échanger autour d’une thématique. Pour ce rendez-vous d’avril, il s’agira de : TikTok, un outil d’information comme un autre ?, avec la complicité d’Abid Rahman, un jeune habitant du quartier Cleunay et créateur du compte TikTok @cleunay_.

À partir d’éléments de la presse locale, nationale et internationale, deux journalistes animeront ce temps d’échanges. Afin d’alimenter leur revue de presse, les journalistes récolteront en amont la parole des habitant·es du quartier Cleunay-Courrouze sur leur pratique quotidienne en lien avec la thématique.

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/l-info-en-echos-tiktok-un-outil-d-information-comme-un-autre »}]

TikTok, un outil d’information comme un autre ? – Avec Le Club de la Presse de Bretagne. recontre actualité

Lisa Frankhauser