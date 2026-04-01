L’Insectarium, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

L’Insectarium Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pénétrez dans un monde grouillant, rampant et détonnant ! Subjugués par la plume de Jean-Henri Fabre et captivés par la musique de Christopher Lacassagne, vous allez découvrir le monde fascinant des insectes. Sur scène, sept musiciens et un comédien vont à la rencontre de ces petites bêtes et nous livrent un spectacle poétique, drôle et sans concession. Avec la Cie Quart de Soupir et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html

Pénétrez dans un monde grouillant, rampant et détonnant ! Subjugués par la plume de Jean-Henri Fabre et captivés par la musique de Christopher Lacassagne, vous allez découvrir le monde fascinant des…

©Cie Quart de soupir