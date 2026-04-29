Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Inspir en fête Dieulefit

L’Inspir en fête Dieulefit samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parc de la Baume

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dieulefit

L’Inspir en fête

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Ateliers de Yoga, danse, méditation…
Foodtruck et exposants
Concerts et spectacles
Tarif au chapeau
  .

Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 45 37  salle.linspir@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga, dance and meditation workshops…
Foodtruck and exhibitors
Concerts and shows
Hat prices

L’événement L’Inspir en fête Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Dieulefit (Drôme)