L’Inspir en fête Dieulefit
L’Inspir en fête Dieulefit samedi 6 juin 2026.
Dieulefit
L’Inspir en fête
Parc de la Baume Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Ateliers de Yoga, danse, méditation…
Foodtruck et exposants
Concerts et spectacles
Tarif au chapeau
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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 45 37 salle.linspir@gmail.com
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English :
Yoga, dance and meditation workshops…
Foodtruck and exhibitors
Concerts and shows
Hat prices
L’événement L’Inspir en fête Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux