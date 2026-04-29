Dieulefit

L’Inspir en fête

Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ateliers de Yoga, danse, méditation…

Foodtruck et exposants

Concerts et spectacles

Tarif au chapeau

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Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 34 45 37 salle.linspir@gmail.com

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English :

Yoga, dance and meditation workshops…

Foodtruck and exhibitors

Concerts and shows

Hat prices

L’événement L’Inspir en fête Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux