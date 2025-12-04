L’instant archéo Revêtu pour l’au-delà, les restes textiles et organiques du char celtique d’Apremont (Haute-Saône) Besançon

L’instant archéo Revêtu pour l’au-delà, les restes textiles et organiques du char celtique d’Apremont (Haute-Saône)

Début : 2026-03-17 18:30:00

L’instant archéo, le cycle de conférences grand public dédié à l’archéologie.

Un partenariat MSHE, INRAP, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, laboratoire Chrono-environnement.

Découvrez la fabrique de l’archéologie contemporaine sous toutes ses facettes enjeux, méthodes et progrès.

Au croisement des sciences humaines, des sciences de la terre et des sciences naturelles, l’archéologie a considérablement évolué ces dernières années dans ses questionnements, ses méthodes d’approche, ses types d’analyses et de réflexion. De nombreuses spécialités ont vu le jour et correspondent à autant de métiers différents, nécessaires pour répondre aux questions toujours plus nombreuses et complexes des chercheurs et chercheuses.

Des spécialistes rendent accessibles au plus grand nombre leurs recherches en cours ou récentes, dans la salle de conférence de la MSHE.

Thème de la conférence Revêtu pour l’au-delà, les restes textiles et organiques du char celtique d’Apremont (Haute-Saône)

Conférence de Laurent Olivier, musée d’archéologie nationale et Fabienne Médard, association Anatex et laboratoire ARCHIMEDE .

1 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

