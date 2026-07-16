L’Institut d’histoire de l’art de Lille, Agora (Bibliothèque universitaire de Lille – SHS), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

L’Institut d’histoire de l’art de Lille 15 septembre – 10 décembre 2027 Agora (Bibliothèque universitaire de Lille – SHS) Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-15T18:30:00+02:00 – 2027-09-15T20:30:00+02:00

Fin : 2027-12-10T10:00:00+01:00 – 2027-12-10T17:00:00+01:00

L’exposition présente l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Lille né à la fin du XIXe siècle et développé par François Benoît dans la première moitié du XXe siècle. Au travers de ses archives, de ses collections pédagogiques toujours existantes ou disparues (photographies, moulages, œuvres, reproductions) et de leurs usages dans l’enseignement, les publications et les expositions de l’époque, l’exposition met en évidence les choix iconographiques et pédagogiques afin d’éclairer les canons esthétiques et les pratiques universitaires, tout en replaçant les fonds dans l’histoire des techniques et de la transmission des savoirs.

Agora (Bibliothèque universitaire de Lille – SHS) 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59666 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://future-bushs.univ-lille.fr/ Agora, nouvelle bibliothèque universitaire dédiée aux sciences humaines et sociales, incarne un projet ambitieux visant à moderniser et à transformer les espaces de travail et de partage de connaissances, tout en honorant l’architecture d’origine de Pierre Vago et André Lys.

Agora offre 17 000 m² d’espaces dédiés aux étudiants, chercheurs et personnels, avec des équipements modernes, un Learning Lab, une cafétéria, et des espaces pour expositions et manifestations culturelles. Transport en commun (train, métro, bus), vélo, voiture (parkings à proximité)

L’exposition présente l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Lille né à la fin du XIXe siècle et développé par François Benoît dans la première moitié du XXe siècle. Au travers de ses de…

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