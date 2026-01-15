L’Intégrale #1 : David Bowie – Station to Station Bibliothèque Buffon Paris

Proposée par l’équipe musique de la Bibliothèque Buffon, ‘L’Intégrale’ vous propose de prendre le temps de s’immerger dans l’écoute d’une œuvre ou d’un

album dans son entier. Une écoute intégrale précédée d’une petite présentation.

Pour cette première de ‘L’intégrale’, à l’occasion du cinquantenaire de l’album et des dix ans de la disparition de David Bowie, nous nous plongerons dans ‘Station to Station‘, sorti en janvier 1976, un album de transition stylistiquement marquant dans la discographie et le parcours du chanteur et musicien britannique.

Laissant de côté ses prétentions à s’incarner en chanteur de « plastic soul » (‘l’album ‘Young Americans’, 1975), Bowie – résidant alors à Los Angeles et en roue libre totale sur un plan personnel – se réinvente en ‘Thin White Duke’, personnage détaché, sombre et clivant. Tout en conservant certains éléments rythmiques de la soul-funk moderne de l’époque, sa musique devient plus clinique et se tourne vers la scène expérimentale allemande d’alors, pour produire un mélange fascinant de chaud et de froid entre avant-garde art-rock et crooning glaçé. Un album qui sera influent sur la scène post-punk à venir.

‘Station to Station’ reste un jalon discographique dans le parcours de Bowie, une étape clef avant que ce dernier retourne en Europe pour prolonger sa mue vers une musique plus électronique et une « avant-pop » tout aussi inspirée avec la fameuse « trilogie berlinoise » (‘Low’, ‘Heroes’, ‘Lodger’, 1977-79).

Samedi 11 avril 2026 à 16h, auditorium de la bibliothèque, entré libre.

Une écoute, à l’auditorium de la bibliothèque Buffon, de l’album ‘Station to Station’ (1976) de David Bowie, dans son intégralité.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

