L’invention de l’animal au Moyen-Âge, avec Pierre-Olivier Dittmar De natura rerum Arles

Arles

L’invention de l’animal au Moyen-Âge, avec Pierre-Olivier Dittmar

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De natura rerum reçoit l’historien médiéviste Pierre-Olivier Dittmar autour de son dernier (et passionnant) ouvrage L’invention de l’animal. Essai d’anthropologie médiévale (Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires , mars 2026).

Pierre-Olivier Dittmar (EHESS) est venu en mars 2025 présenter Les monstres des hommes. Un inventaire critique de l’humanité au XIIIe siècle, Pierre-Olivier Dittmar & Maud Pérez-Simon, éds & trads (Honoré Champion, Classiques , août 2024).



L’invention de l’animal. Essai d’anthropologie médiévale

Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires , mars 2026

Il n’y avait pas d’animal au Moyen Âge. Des cochons et des oiseaux, des bœufs et des belettes, des lapins et des ours, des loups et des abeilles, des licornes même, oui. Mais si les animaux étaient présents en nombre, partageaient leur territoire et bien d’autres relations avec les humains, l’animal en tant que catégorie, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’existait pas. Or l’invention de ce concept ne crée pas seulement une fracture entre les humains et le reste du monde ; elle produit aussi un second partage, moins visible, plus intime, qui donne naissance à une part animale au sein de chaque individu. L’objet de cet ouvrage est de témoigner d’un monde, d’une période, qui ignorait cette double coupure et l’a fait émerger. Au croisement de l’histoire religieuse et de l’histoire intellectuelle, de l’histoire de l’art ou de celle de l’alimentation, il met en lumière, notamment par les images, un mode particulier de rapport au vivant et un moment décisif de l’histoire des sociétés occidentales. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

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English :

De natura rerum welcomes medieval historian Pierre-Olivier Dittmar to discuss his latest (and fascinating) work: L’invention de l’animal. Essai d’anthropologie médiévale (Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires , March 2026).

L’événement L’invention de l’animal au Moyen-Âge, avec Pierre-Olivier Dittmar Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles