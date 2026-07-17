L’invention d’un nouveau temple – Le Temple Neuf 1877, Église du Temple Neuf, Strasbourg

Informations pratiques

L’invention d’un nouveau temple – Le Temple Neuf 1877 19 et 20 septembre Église du Temple Neuf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’ancien Temple Neuf (autrefois église du couvent des Dominicains) a été détruit, avec la bibliothèque de Strasbourg qui se trouvait dans ses murs, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71. La communauté, traumatisée, forma alors un projet de reconstruction radicale dont l’architecture mélange les influences entre l’école française du « néo-roman » et le goût des nouveaux maîtres prussiens (qui considéraient l’art roman comme essentiellement « germanique »).

Présentation multimédia de 45 min, avec interludes musicaux. À l’issue de la présentation, une visite de la tribune d’orgue sera proposée.

Église du Temple Neuf 1 place du Temple Neuf, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://templeneuf.org L’église du Temple Neuf est une église du culte protestant, rattachée à l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), située sur la Grande Île de Strasbourg.

L’église actuelle a été construite à la suite de l’incendie du 24 août 1870, qui a réduit à néant l’ancienne église des Dominicains, laquelle accueillait depuis 1681 la paroisse protestante de la Cathédrale.

Les frères Dominicains, installés depuis 1224 dans un quartier de Strasbourg à la fois peu habité et infesté de marais, ressentent le besoin de s’établir dans un endroit plus salubre et, surtout, plus central. Ils s’établissent au centre de la cité strasbourgeoise, sur le site actuel du Temple Neuf : à partir de 1254, ils y bâtissent un couvent et une église, consacrée en 1260. Foyer de la mystique rhénane au xive siècle, ce couvent accueillera des penseurs de renom tels que Maître Eckhart (1260-1328) et Jean Tauler (1300-1361).

Les relations des Dominicains avec le chapitre cathédral, le clergé de la ville et la population ont été souvent orageuses – en raison notamment de legs jugés trop nombreux –, à tel point qu’une émeute en 1287 oblige les religieux à quitter temporairement la ville. Ils y reviennent toutefois en 1290, sans avoir cédé aux exigences de la ville. En 1311-1312, soutenus par le pape Clément V, les Dominicains décident d’élargir leur église : commencée en 1308, elle n’est consacrée qu’en 1345. Cette église, avec une double nef, est de conception profondément originale. De par sa taille, elle devient la deuxième église de Strasbourg – après la cathédrale –, et marque fortement l’esprit des habitants de la cité.

L’ancien Temple Neuf (autrefois église du couvent des Dominicains) a été détruit, avec la bibliothèque de Strasbourg qui se trouvait dans ses murs, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71. La -…

© Paroisse du Temple Neuf Strasbourg