Lions Kids Cup, stade virginia, Bordeaux

Lions Kids Cup 13 et 14 juin stade virginia Gironde

entrée libre, service de restauration sur place et animations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Roller Hockey Lions’kids cup 13 – 14 juin 2026 complexe virginia

Tournois de roller hockey composé de 12 Equipes françaises et étrangères, catégorie U13 réunis pour un tournois « hockey family » dans notre salle Virginia. LIONS KID’S CUP 2026 revient pour une 4ème édition! Ils l’ont jouée, ils l’ont adorée… et elle revient plus féroce que jamais ! Les 13 & 14 juin, préparez-vous à vivre le tournoi U13 le plus attendu de la saison à Bordeaux !!!

stade virginia 30 rue virginia 33200 bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Lions-Kids-Cup-2k26-61572445719827/ »}]

tournois de roller hockey jeunesse international organisé par les lions de Bordeaux roller hockey stade bordelais jeunesse international Lions de bordeaux compétition