Lior Krief & Simba Baumgartner trio ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Lior Krief & Simba Baumgartner trio ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 26 avril 2026.
À 12 ans, il connaît tous les chorus de Django, et il développe depuis son adolescence un style entre jazz manouche et be bop. Il sort, avec son frère, un premier album en 2020 et joue sur plusieurs scènes prestigieuses aux USA et dans le monde.
Arrière-petit-fils de Django Reihnardt, Simba Baumgarten perpétue la tradition manouche. Il commence la guitare à 4 ans et monte sur scène pour la première fois à 10 ans. Depuis il a été invité à jouer dans le monde entier dont le festival Django de New York et donne régulièrement des masters classes. Il a également créé le projet Django Legacy.
Lior Krief : guitare
Simba Baumgartner : guitare
Sébastien Gastine : basse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz manouche — Fils du célèbre guitariste Serge Krief, Lior Krief fait partie de la famille des plus grands virtuoses de jazz manouche.
Le dimanche 26 avril 2026
de 17h00 à 18h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
