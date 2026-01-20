Sunday Tribute – The Smiths SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Si on vous dit « symbole d’une génération en quête de sens » : il s’agit bien du groupe The Smiths qui a marqué les années 80 par son mélange d’introspection, de romantisme sombre et de rébellion

Entre tristesse douce et ironie, The Smiths ont offert des hymnes intemporels avec leurs albums cultes comme « The Queen Is Dead » et « Strangeways, Here We Come » aux mélodies lumineuses et paroles poignantes

Une soirée intime, élégante et émotive vous attend lors de notre soirée Sunday Tribute où des groupes locaux rendront hommage à The Smiths

Dimanche 26 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 26 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public jeunes et adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

