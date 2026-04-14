Quentin Ghomari Ôtrium / Zoot Sundays!, JASS CLUB, Paris

Quentin Ghomari Ôtrium / Zoot Sundays! Dimanche 26 avril, 19h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T19:30:00+02:00 – 2026-04-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T19:30:00+02:00 – 2026-04-26T20:30:00+02:00

*19h30* Tous les dimanches, le club vibre aux couleurs du **Zoot Collectif** ! Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané. Les artistes du collectif présentent leurs projets du moment, leurs nouvelles compositions, mais aussi des hommages aux grands noms du jazz. Une ambiance chaleureuse à découvrir, grâce à la belle énergie du collectif ! *Le Zoot, c’est qui ? Noé Codjia, David Paycha, Neil Saidi, Thomas Gomez, Clément Trimouille, Clément Daldosso, Noé Huchard, Luca Fattorini, Mathieu Najean, César Poirier, Jeanne Michard… et bien d’autres.* Ce dimanche : **Quentin Ghomari Trio ‘Ôtrium’** **Quentin Ghomari** / trompette **Yoni Zelnik** / contrebasse **Antoine Paganotti** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/400-Quentin-Ghomari-Otrium-Zoot-Sundays?session=400 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30Tous les dimanches, le club vibre aux couleurs du Zoot Collectif !Des formations qui changent, des idées neuves, pour vous proposer un rendez-vous jazz vivant et spontané.Les artistes du coll … Jazz