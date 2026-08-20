Informations pratiques

Lire au Landry – Spécial coups de cœur 2026 Bibliothèque Landry Rennes Mardi 15 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

Les coups de cœur 2026

On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.

Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-15T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-15T20:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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