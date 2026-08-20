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Lire au Landry – Spécial coups de cœur 2026 Bibliothèque Landry Rennes

mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Lire au Landry – Spécial coups de cœur 2026 Bibliothèque Landry Rennes Mardi 15 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

Les coups de cœur 2026
On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-15T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-15T20:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


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