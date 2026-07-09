LIRE AU PARC AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb
jeudi 9 juillet 2026 · Le Bousquet-d'Orb
Informations pratiques
Le Bousquet-d’Orb
LIRE AU PARC AU BOUSQUET D’ORB
3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Dans le cadre de Lire au parc , La Cie à l’affût et la médiathèque du Bousquet d’Orb vous proposent de venir écouter des histoires contées par Yoya et Noé à l’ombre des arbres du Parc Marcel Roux !
Pour petites et grandes oreilles. Gratuit. De 9h à 12h
Renseignements au 04 67 23 80 72
Dans le cadre de Lire au parc , La Cie à l’affût et la médiathèque du Bousquet d’Orb vous proposent de venir écouter des histoires contées par Yoya et Noé à l’ombre des arbres du Parc Marcel Roux !
Pour petites et grandes oreilles. Gratuit. De 9h à 12h
Renseignements au 04 67 23 80 72 .
3 Chemin du Stade Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72
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English : LIRE AU PARC AU BOUSQUET D’ORB
As part of %AB Reading in the Park %BB, %E0 l’aff%FBt and the Bousquet d’Orb Media Center invite you to come %E9listen to stories told by Yoya and No%E9 %E0 in the shade of the trees at Marcel Roux Park!
For young and old listeners alike. Free. From 9 a.m. to 12 p.m.
For more information, call 04 67 23 80 72
L’événement LIRE AU PARC AU BOUSQUET D’ORB Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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