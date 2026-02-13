Lire avec son bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières

Lire avec son bébé Mercredi 18 mars, 09h00 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire

Venez plonger dans ce bain de langage où les mots résonnent et vous emportent dans le monde incroyable de l’imaginaire.

Le livre, les contes en tissu et le kamishibaï viendront rythmer les séances.

Les grands frères et grandes soeurs sont les bienvenus.

Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Séance de lecture de livres pour tout petits