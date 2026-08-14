Lire en pyjama à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande
vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Lire en pyjama à la Médiathèque
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.
Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.
– Inscription auprès de la section jeunesse. .
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Lire en pyjama à la Médiathèque
On Friday nights we don’t go to bed like chickens. Children from 3 to 8 years old…and up come to listen to stories in the children’s room. Pajamas and comforters are accepted.
L’événement Lire en pyjama à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne
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