Lire en pyjama à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Marmande

Lire en pyjama à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.

Le vendredi soir on ne se couche pas comme des poules. Les enfants de 3 à 8 ans…et plus viennent écouter des histoires dans la salle jeunesse. Pyjamas et doudous acceptés.

– Inscription auprès de la section jeunesse. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Lire en pyjama à la Médiathèque

On Friday nights we don’t go to bed like chickens. Children from 3 to 8 years old…and up come to listen to stories in the children’s room. Pajamas and comforters are accepted.

L’événement Lire en pyjama à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne