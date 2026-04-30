Lire en transat Queaux
Lire en transat Queaux jeudi 23 juillet 2026.
Queaux
Lire en transat
Rue du Gué Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Lire en transat au camping municipal avec conteur à partir de 15h .
Rue du Gué Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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