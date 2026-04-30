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Lire en transat Queaux

Lire en transat Queaux

Lire en transat Queaux jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Rue du Gué

Ville : 86150 Queaux

Département : Vienne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Queaux

Lire en transat

Rue du Gué Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Lire en transat au camping municipal avec conteur à partir de 15h   .

Rue du Gué Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08 

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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