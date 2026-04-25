Lire en transat Route de Moussac Queaux

Queaux

Lire en transat

Route de Moussac Aire de loisirs Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez au camping de Queaux découvrir les Contes d’Ethyène à 16h. .

Route de Moussac Aire de loisirs Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliothequequeaux@laposte.net

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Queaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne