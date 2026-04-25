Lire en transat Route de Moussac Queaux
Lire en transat Route de Moussac Queaux jeudi 23 juillet 2026.
Queaux
Lire en transat
Route de Moussac Aire de loisirs Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez au camping de Queaux découvrir les Contes d’Ethyène à 16h. .
Route de Moussac Aire de loisirs Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliothequequeaux@laposte.net
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Queaux a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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