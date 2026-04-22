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Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Avec Tissé Métisse et l’association SingaTissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy16h30 : Temps convivial et goûter, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues à Tissé Métisse (Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau)

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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