Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Avec Tissé Métisse et l’association SingaTissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy16h30 : Temps convivial et goûter, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues à Tissé Métisse (Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau)

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

