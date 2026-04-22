Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes
Lire et jouer le monde Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 23 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 15:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Avec Tissé Métisse et l’association SingaTissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy16h30 : Temps convivial et goûter, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues à Tissé Métisse (Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau)
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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