Lire Freud Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Lire Freud
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:30:00
fin : 2026-09-22 22:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Tout public
Cycle ça rêve, ça oublie, ça rate… et ça nous cause
Les rêves se manifestent, intriguent et nous échappent. Ce qu’il en reste aux rêveurs cherche à se raconter. Le cauchemar, lui, plonge dans l’effroi et laisse une trace bien réelle dans le corps.
Il faut quelqu’un qui écoute ! Comment ? On ne réduit pas les rêves au silence,
pas plus qu’on n’efface l’inconscient. Certains reviennent, insistent, se répètent et inquiètent. Pourtant, il est possible d’en faire usage : s’en servir pour éclairer, transformer, et faire advenir quelque chose de vivant. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Lire Freud
L’événement Lire Freud Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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