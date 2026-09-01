Lire Freud Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Lire Freud

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Tout public

Cycle ça rêve, ça oublie, ça rate… et ça nous cause

Les rêves se manifestent, intriguent et nous échappent. Ce qu’il en reste aux rêveurs cherche à se raconter. Le cauchemar, lui, plonge dans l’effroi et laisse une trace bien réelle dans le corps.

Il faut quelqu’un qui écoute ! Comment ? On ne réduit pas les rêves au silence,

pas plus qu’on n’efface l’inconscient. Certains reviennent, insistent, se répètent et inquiètent. Pourtant, il est possible d’en faire usage : s’en servir pour éclairer, transformer, et faire advenir quelque chose de vivant. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Lire Freud

L’événement Lire Freud Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne