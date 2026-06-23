« Lisbonne Story » : ciné en plein air au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS samedi 25 juillet 2026.

Pour cette édition 2026, la Mairie du 13e vous invite à un voyage singulier, sensible et ouvert sur le monde, à travers une thématique qui nous rassemble toutes et tous : « D’ici ou d’ailleurs ».

Le vendredi 24 juillet au Parc de Choisy, venez découvrir ou redécouvrir Lisbonne Story, réalisé par Wim Wenders, et laissez-vous porter par la poésie d’une ville et par la quête d’un regard sur le monde.

Comme le veut la tradition, vous pourrez profiter d’un joli couché de soleil avant le début du film dont la projection ne commence qu’à la tombée de la nuit.

Synopsis Phillip Winter, ingénieur du son, part au Portugal rejoindre son ami cinéaste Friedrich, qui l’appelle au secours. Sur place, point de Friedrich. Dans la grande maison qu’il habitait, le cinéaste n’a laissé qu’un lm inachevé. Phillip décide alors de mettre du son sur les images muettes et part ainsi à la recherche de son ami.

Ciné Quartier 13, le cinéma en plein air, gratuit, ouvert à toutes et tous, revient illuminer le 13ᵉ !

Le vendredi 24 juillet 2026

de 22h00 à 23h40

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T01:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T02:40:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T22:00:00+02:00_2026-07-24T23:40:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/cine-quartier-31719



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