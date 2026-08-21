L’isolation des combles et des toitures, La Maison de l’Habitat Durable, Lille

Informations pratiques

L’isolation des combles et des toitures Samedi 3 octobre, 09h30 La Maison de l’Habitat Durable Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

L’isolation des combles et des toitures

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire.

Atelier théorique : Samedi 3 octobre 2026 – 9h30 à 12h

Atelier – Max 12

Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille

Inscription : 03 59 00 03 59 / maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : logo MRES + INHARI

Atelier pratique 1 : samedi 10 octobre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier pratique 2 : samedi 17 octobre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier brico – Max 12

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : GRAAL

La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/news/le-reseau-amelio-mobilise-pour-vous-conseiller;https://www.facebook.com/Amelio.habitat/;https://twitter.com/amelio_habitat;http://linkedin.com/company/amelio-habitat [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] La Maison de l’Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

Atelier de bricolage (théorie)

AMELIO