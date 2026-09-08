Lisons-ensemble, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Lisons-ensemble 10 et 24 octobre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur inscription 15 jours avant la 1ère date du mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:15:00+02:00

Un moment privilégié pour écouter et lire des albums avec vos jeunes enfants. Un rendez-vous proposé par les bibliothécaires devenu un incontournable !

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

De 9 mois à 3 ans

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