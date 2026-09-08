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Lisons-ensemble, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Lisons-ensemble, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription 15 jours avant la 1ère date du mois

Lisons-ensemble 10 et 24 octobre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur inscription 15 jours avant la 1ère date du mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:15:00+02:00

Un moment privilégié pour écouter et lire des albums avec vos jeunes enfants. Un rendez-vous proposé par les bibliothécaires devenu un incontournable !

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
De 9 mois à 3 ans

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