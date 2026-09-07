AGENDA · Paris
L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre, Cinéma du Panthéon, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma du Panthéon · Paris
Informations pratiques
L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre Samedi 19 septembre, 11h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
CINQUE SECONDI de Paolo Virzì
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France https://www.cinemadupantheon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F615702/D1789808400/VO/252814/ »}]
L’italie à travers son cinéma Cinéma du Panthéon L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre
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