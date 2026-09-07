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L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre, Cinéma du Panthéon, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma du Panthéon · Paris

L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre, Cinéma du Panthéon, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma du Panthéon
Adresse
13, rue Victor-Cousin, Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre Samedi 19 septembre, 11h00 Cinéma du Panthéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

CINQUE SECONDI de Paolo Virzì

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L’italie à travers son cinéma Cinéma du Panthéon L’Italie à travers son cinéma • 19 septembre

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