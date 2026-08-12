Littérature et gastronomie font pot commun ! Châteaudun
mercredi 25 novembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Littérature et gastronomie font pot commun !
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:00:00
fin : 2026-11-25 20:00:00
Date(s) :
2026-11-25
A travers plusieurs saynètes présentées par les élèves de l’Ecole des Arts de Châteaudun, une promenade culinaire et littéraire vous est proposée grâce aux mariages les plus goûteux Madame de Sévigné et Emile Zola, Alfred Jarry et la comtesse de Ségur, sans oublier Molière et Jacques Prévert.
Un apéritif local sera servi à l’issue du spectacle.
Réservation conseillée. .
Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 94 41
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English :
Through a series of skits performed by students from the Châteaudun School of the Arts, we invite you on a culinary and literary journey featuring some of the most delightful pairings: Madame de Sévigné and Émile Zola, Alfred Jarry and the Countess of Ségur, not to mention Molière and Jacques Prévert.
L’événement Littérature et gastronomie font pot commun ! Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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