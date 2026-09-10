Little Bighorn par Ousmane Sow, caserne Rochambeau, Mont-Dauphin
samedi 19 septembre 2026 · caserne Rochambeau · Mont-Dauphin
Informations pratiques
Little Bighorn par Ousmane Sow 19 et 20 septembre caserne Rochambeau Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’univers monumental d’Ousmane Sow : Little Bighorn, une exposition où l’histoire prend corps au sein des fortifications de Mont-Dauphin.
caserne Rochambeau caserne Rochambeau, 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492454240 http://village-fortifie-montdauphin.fr Cour de la caserne Rochambeau Parking à l’extérieur du village
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’univers monumental d’Ousmane Sow : Little Bighorn, une exposition où l’histoire prend corps au sein des fortifications de…
© Olivier Guéneau / Centre des monuments nationaux © Ousmane Sow – ADAGP
À voir aussi à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)
- Répétitions publiques European Jazz Companions Mont-Dauphin 17 septembre 2026
- visite du système défensif et de la lunette d’Arçon, Mont-Dauphin, Mont-Dauphin 19 septembre 2026
- Visite d’une place forte inscrite au Patrimoine mondial, Village fortifié de Mont-Dauphin, Mont-Dauphin 19 septembre 2026
- Après-midi champêtre et concert European Jazz Companions Mont-Dauphin 20 septembre 2026
- Jam Session European Jazz Companions Mont-Dauphin 20 septembre 2026