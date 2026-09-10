Little Bighorn par Ousmane Sow, caserne Rochambeau, Mont-Dauphin

Informations pratiques

Little Bighorn par Ousmane Sow 19 et 20 septembre caserne Rochambeau Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’univers monumental d’Ousmane Sow : Little Bighorn, une exposition où l’histoire prend corps au sein des fortifications de Mont-Dauphin.

caserne Rochambeau caserne Rochambeau, 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492454240 http://village-fortifie-montdauphin.fr Cour de la caserne Rochambeau Parking à l’extérieur du village

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’univers monumental d’Ousmane Sow : Little Bighorn, une exposition où l’histoire prend corps au sein des fortifications de…

© Olivier Guéneau / Centre des monuments nationaux © Ousmane Sow – ADAGP