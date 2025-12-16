Little Café, Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Little Café Mercredi 25 novembre, 08h30 Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire Loire-Atlantique

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T08:30:00+01:00 – 2026-11-25T10:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T08:30:00+01:00 – 2026-11-25T10:00:00+01:00

Ce qu’on vous promet :

✅ Des échanges authentiques et des partages d’expériences

✅ Des discussions autour de vos enjeux du moment

✅ Une ambiance détendue pour élargir votre réseau

Cible : Entrepreneurs

Maison de l’Entreprise de Saint Nazaire 6 esplanade anna marly 44600 Saint-Nazaire 44600 Herbins Gare Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://youday.app/forms/d5f0c91e2365eaa0?Id=4D29960B2FBB4EE8B9AD1B0D39AA9836&ZZD87B4B2F.Id=4D29960B2FBB4EE8B9AD1B0D39AA9836&ZZD87B4B2F.ZZ4263D33E=2026-11-25%2000:00:00&ZZD87B4B2F.ZZAE1B17F3=2025-12-16%2008:30:00&ZZD87B4B2F.ZZD28FFF1F=2025-12-16%2010:00:00 »}]

Little Café, c’est une rencontre mensuelle autour d’un petit-déjeuner gourmand pour échanger entre entrepreneurs et professionnels du territoire.