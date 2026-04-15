[Live dub session] full dub + bass trooperz + amhka dub Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Live dub session] full dub + bass trooperz + amhka dub

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

En partenariat avec AFTRWRK

Première escale à Chalon pour AFTRWRK qui s’associe à LaPéniche le temps d’une Live Dub Session inédite. Au programme une soirée dédiée au live dub et particulièrement à ses facettes électroniques. Pour cette première, Full Dub, Bass Trooperz et Amhka Dub se partageront les commandes pour faire grimper la température à coups de basses lourdes et d’expérimentations sonores. Une première date historique, à ne pas manquer !

Full Dub

< Dub Dijon >

FULL DUB continue sa marche en avant. Groupe majeur de la scène dub française depuis plus dix ans ils nous reviennent avec un nouvel album Forward , future pierre angulaire d’une discographie déjà très riche.

Créé à l’initiative de Fabien Romain (machines), le projet FULL DUB est aujourd’hui composé de Florent Gidon (machines) et Clément Bolot (batterie). D’une musique composée sur machines et MAO, le son Full Dub s’agrémente en live d’une batterie pour plus de puissance et d’énergie. Inspiré par le Reggae, les sonorités des années 80 et la Bass Music, c’est un voyage électromagnétique puissant et tribal. Fort de 3 albums, le groupe poursuit son ascension tout en ne reniant pas son leitmotiv du ‘homemade’. Les albums comme les visuels sont faits maisons auto-produits, écrits, dessinés, composés, mixés et masterisés par le groupe. Il en est de même jusqu’au t-shirt sérigraphiés à la main, à la maison ! Sur l’album Forward le groupe poursuit son exploration musicale. L’album tisse sa toile entre un dub digital stepper et des ambiances acoustiques plus roots, mais avec toujours la Bass Music et l’Electro en ligne de mire. Souvent méditatifs parfois plus sombre, on retrouve dans les morceaux les couleurs ethniques des influences de Full Dub.

Bass Trooperz

< Electro Dub Avignon >

Après une première trilogie, Bass Trooperz revient plus aguerri que jamais. Né de l’alliance entre Ashkabad et Mahom aux confins de la galaxie dub, le duo poursuit son voyage interstellaire en repoussant toujours plus loin les frontières entre basses telluriques et explorations électroniques. Aux commandes Bastien à la synthbass, Joris aux machines. Ensemble, ils déploient un live sidéral, intense et cinématographique, une traversée sonore où puissance, tension et lâcher prise se rencontrent. La Force est avec eux.

Amhka Dub

< Electro/Dark/Dub Chalon-sur-Saône >

Un père et son fils, deux âmes complices, liées par le rythme, tissant un pont entre les mondes; entre les temps.

Amhka Dub, c’est leur nom, une vibration née de leurs passions. Un souffle de dub profond, aux racines Rasta, où se mêlent Afrique, France et Népal, tout bas….

Sur scène, ils sculptent l’air de sons mystérieux, d’instruments étranges et de silences précieux.

Une musique qui caresse, qui interpelle. Un voyage mental; une traversée sensorielle qui installe l’écoute et ouvre les esprits.

Leurs notes parlent a tous; aux rêveurs, aux curieux, aux rebelles, sans jamais trahir la douceur du feu.

Ze capt’ain et Mussuko, un duo a l’unisson ont lancé ce projet comme on envoi un ballon, plein d’amour, d’histoire, de sons et de doutes, sur la mer du monde, ils tracent leur route.

Leur venue serait un doux frisson ;une invitation…a ressentir, a ralentir, a découvrir, et peut être, a ne jamais ne les laisser partir. .

52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Live dub session] full dub + bass trooperz + amhka dub

L’événement [Live dub session] full dub + bass trooperz + amhka dub Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I