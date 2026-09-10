Live: Melidja (Chanson Française métissé), le musical, Lille

Informations pratiques

Live: Melidja (Chanson Française métissé) Vendredi 18 septembre, 21h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Mélidja:

https://www.instagram.com/mel_idja/

https://www.youtube.com/watch?v=brqlhpjRs5o

Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutant, un voyage dans un doux fracas sonore. Accompagnée par Dara à la basse, elles mêlangent leur styles pour vous faire découvrir leur univers.

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Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,241 Followers, 2,266 Following, 9 Posts – See Instagram photos and videos from Melidja.musique (@mel_idja) », « type »: « rich », « title »: « Melidja.musique (@mel_idja) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/772306143_17986747446046715_512591451977446933_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=ejm8n5v3QSIQ7kNvwG8WQqa&_nc_oc=AdpHro4lNlRvHpCeNAYvjQJbRk426-fQTrIoaL3RQa4OCmC5slxERoe1mLZg7Aduq34&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=jQNZn6_39DnPRgmMi5RxZg&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQKbBI5UxtDTu9DceHJkbY22mKWn3C5qxqVIj3fIHrgMyA&oe=6A9B3B1F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mel_idja/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutan.

Le Musical