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Live: Melidja (Chanson Française métissé), le musical, Lille

vendredi 18 septembre 2026 · le musical · Lille

Live: Melidja (Chanson Française métissé), le musical, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
le musical
Adresse
59 rue de Flers 59800 LILLE Fives
Ville
59370 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit

Live: Melidja (Chanson Française métissé) Vendredi 18 septembre, 21h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Mélidja:
https://www.instagram.com/mel_idja/
https://www.youtube.com/watch?v=brqlhpjRs5o

Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutant, un voyage dans un doux fracas sonore. Accompagnée par Dara à la basse, elles mêlangent leur styles pour vous faire découvrir leur univers.

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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

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Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutan.

Le Musical

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