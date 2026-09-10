Live: Melidja (Chanson Française métissé), le musical, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · le musical · Lille
Informations pratiques
Live: Melidja (Chanson Française métissé) Vendredi 18 septembre, 21h00 le musical Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Mélidja:
https://www.instagram.com/mel_idja/
https://www.youtube.com/watch?v=brqlhpjRs5o
Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutant, un voyage dans un doux fracas sonore. Accompagnée par Dara à la basse, elles mêlangent leur styles pour vous faire découvrir leur univers.
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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,241 Followers, 2,266 Following, 9 Posts – See Instagram photos and videos from Melidja.musique (@mel_idja) », « type »: « rich », « title »: « Melidja.musique (@mel_idja) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/772306143_17986747446046715_512591451977446933_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=ejm8n5v3QSIQ7kNvwG8WQqa&_nc_oc=AdpHro4lNlRvHpCeNAYvjQJbRk426-fQTrIoaL3RQa4OCmC5slxERoe1mLZg7Aduq34&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=jQNZn6_39DnPRgmMi5RxZg&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQKbBI5UxtDTu9DceHJkbY22mKWn3C5qxqVIj3fIHrgMyA&oe=6A9B3B1F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mel_idja/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Née dans le brouahah de Marseille, Melidja rêve d’évasion et de justesse. Sa poésie vous emmène dans son univers mélancolique et joyeux, planant et dansant, délicat et percutan.
Le Musical
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