Live Piano Bar — La Galerie La Galerie Restaurant & Bar Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Live Piano Bar — La Galerie

La Galerie Restaurant & Bar Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20

Chaque vendredi soir de 19 h à 2 h, La Galerie Restaurant & Bar se métamorphose en piano-bar le temps d’une soirée élégante et douce, rythmée par la musique live. Autour d’un cocktail ou d’un repas, laissez-vous porter par les notes et commencez le week-end comme il se doit.

Chaque vendredi soir de 19 h à 23 h, La Galerie Restaurant & Bar se métamorphose en piano-bar le temps d’une soirée élégante et douce, rythmée par la musique live.

Les vendredis ont une autre allure aux Cures Marines. Autour d’un cocktail ou d’un repas, laissez-vous porter par les notes et commencez le week-end comme il se doit. .

La Galerie Restaurant & Bar Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 25 70

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English : Live Piano Bar — La Galerie

Every Friday evening from 7 pm to 11 pm, La Galerie Restaurant & Bar transforms into a piano bar for an elegant and relaxed evening, accompanied by live music. Over a cocktail or a meal, let yourself be carried away by the music and start the weekend in style.

L’événement Live Piano Bar — La Galerie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville