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Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cherbourg-en-Cotentin

Adresse : 61 rue de L'Abbaye

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :
2026-06-13

SAVE THE DATE !
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin pour venir danser accompagné par les DJ du collectif Chantier Naval Sound System dans le P200 à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !
Pour cette première édition de la soirée Chantier naval x P200 nous vous proposons de nous rejoindre dans notre univers de rouages et de mécaniques bien huilées. Les lignes d’acid et les basses de nos machines vous transporteront dans un voyage sous-marin brut mais mélodique, qui vous rappellera le chant des baleines.   .

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73  info@lautre-lieu.fr

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English : Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System

L’événement Live set machine expérience Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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