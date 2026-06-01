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LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cherbourg-Octeville

Adresse : 61 rue de L'Abbaye

Ville : 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cherbourg-en-Cotentin

LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :
2026-06-13

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin pour venir danser accompagné par les DJ du collectif Chantier Naval Sound System dans le P200 à L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !   .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 

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English : LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System

L’événement LIVE SET MACHINE EXPÉRIENCE Par le collectif Chantier naval Sound System Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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