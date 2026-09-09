Livre sur la Place 2026 Conférence Comprendre notre humanité Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Comprendre notre humanité

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Dialogue inédit entre la romancière Sibylle Grimbert qui explore, dans son dernier roman, nos identités, notre humanité et la crise du vivant, et le grand sociologue Bernard Lahire qui sonde le vivant, par la connaissance scientifique. Ils tentent, par la littérature et par la science, de comprendre les enjeux de notre survie.

En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy et Libération.Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

An exclusive conversation between novelist Sibylle Grimbert—who, in her latest novel, explores our identities, our humanity, and the crisis of life—and the renowned sociologist Bernard Lahire, who examines life through scientific knowledge. Through literature and science, they seek to understand the challenges facing our survival.

In partnership with the Greater Nancy Metropolitan Area and *Libération*.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Comprendre notre humanité Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY