Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Et si Les Beatles avaient été plus que 4 ? Michel Bussi mène l’enquête. De son côté Alain Genestar nous plonge dans le New York d’il y a vingt ans avec la disparition d’une jeune chanteuse de jazz. Enquêtes, musique et fascination au menu !
En partenariat avec Le Point.Tout public
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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
What if The Beatles had been more than four? Michel Bussi leads the investigation. Meanwhile, Alain Genestar takes us back to New York twenty years ago with the disappearance of a young jazz singer. Mystery, music, and intrigue are on the menu!
In partnership with Le Point.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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