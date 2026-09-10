Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Et si Les Beatles avaient été plus que 4 ? Michel Bussi mène l’enquête. De son côté Alain Genestar nous plonge dans le New York d’il y a vingt ans avec la disparition d’une jeune chanteuse de jazz. Enquêtes, musique et fascination au menu !

En partenariat avec Le Point.Tout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

What if The Beatles had been more than four? Michel Bussi leads the investigation. Meanwhile, Alain Genestar takes us back to New York twenty years ago with the disappearance of a young jazz singer. Mystery, music, and intrigue are on the menu!

In partnership with Le Point.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Dissonances Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY