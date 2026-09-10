Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient Rue Lyautey Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Rue Lyautey · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient
Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Des bidonvilles de Delhi aux caves de Bourgogne, François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d’aventures sur le vin, portrait d’un génie hors la loi dont les crimes se dégustent. Dans un lotissement, quelque part en France, David Lopez trace le portrait de trentenaires qui n’en sont jamais partis. Chacun vit sa vie en s’en rêvant une autre.
En partenariat avec Lire Magazine.Tout public
0 .
Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the slums of Delhi to the cellars of Burgundy, François-Henri Désirable’s *Le Palais* is a grand adventure novel about wine—a portrait of an outlaw genius whose crimes are best tasted. In a housing development somewhere in France, David Lopez paints a portrait of thirty-somethings who have never left. Each lives their life while dreaming of another.
In partnership with Lire Magazine.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026