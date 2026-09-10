Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Des bidonvilles de Delhi aux caves de Bourgogne, François-Henri Désérable signe avec Le Palais un grand roman d’aventures sur le vin, portrait d’un génie hors la loi dont les crimes se dégustent. Dans un lotissement, quelque part en France, David Lopez trace le portrait de trentenaires qui n’en sont jamais partis. Chacun vit sa vie en s’en rêvant une autre.

En partenariat avec Lire Magazine.Tout public

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Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

From the slums of Delhi to the cellars of Burgundy, François-Henri Désirable’s *Le Palais* is a grand adventure novel about wine—a portrait of an outlaw genius whose crimes are best tasted. In a housing development somewhere in France, David Lopez paints a portrait of thirty-somethings who have never left. Each lives their life while dreaming of another.

In partnership with Lire Magazine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence D’où l’on vient Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY