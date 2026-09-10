Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dans sa langue vive et poétique, Douce Dibondo dénonce les violences intracommunautaires, entre un agresseur traqué et une vengeance qui se transforme en acte créateur.Tout public
0 .
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In her vivid and poetic language, Douce Dibondo condemns intra-community violence—the conflict between a hunted assailant and a quest for vengeance that transforms into a creative act.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026