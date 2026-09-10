Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dans sa langue vive et poétique, Douce Dibondo dénonce les violences intracommunautaires, entre un agresseur traqué et une vengeance qui se transforme en acte créateur.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

In her vivid and poetic language, Douce Dibondo condemns intra-community violence—the conflict between a hunted assailant and a quest for vengeance that transforms into a creative act.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Douce Dibondo Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY