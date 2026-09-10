Livre sur la Place 2026 Conférence Éclairer la guerre Goethe-Institut Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Éclairer la guerre

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La seconde guerre mondiale ne cesse d’alimenter la littérature,en France mais aussi en Allemagne. Ces trois romans d’une construction sans failles nous plongent encore dans cette période qui a bouleversé nos rapports, questionné notre humanité et nous a confrontés à la grande question du bien et du mal. Entre lâchetés, résistance, courage et faux-semblants, ils s’attachent à comprendre notre humanité en temps de guerre. Une question urgente par les temps qui courent.

En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy, le CIERA et la Fondation Jan Michalski.Tout public

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Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

World War II continues to inspire literature, not only in France but also in Germany. These three flawlessly crafted novels once again immerse us in this period that upended our relationships, challenged our humanity, and confronted us with the fundamental question of good and evil. Amid sacrifices, resistance, courage, and pretense, they seek to understand our humanity in times of war—a pressing question in today’s world.

In partnership with the Goethe-Institut Nancy, CIERA, and the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Éclairer la guerre Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY