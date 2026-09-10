Livre sur la Place 2026 Conférence Écrire sur les ruines Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Écrire sur les ruines

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Comment faire récit autour du 7 octobre 2023 ? Élisa Shua Dusapin en explore les frontières, géographiques, politiques et intimes et interroge sa place. L’américano-maltais Joe Sacco imagine l’Après dans un essai graphique bouleversant. De son côté Karim Kattan ose l’éclaircie et le merveilleux face à la violence d’un pays en proie à l’apocalypse. Des récits vibrants et essentiels.

En partenariat avec le magazine Elle et la Fondation Jan Michalski.Tout public

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

How can we tell the story of October 7, 2023? Élisa Shua Dusapin explores its boundaries—geographical, political, and personal—and questions her place within it. The American-Maltese artist Joe Sacco imagines the “After” in a deeply moving graphic essay. For his part, Karim Kattan dares to bring light and wonder in the face of violence in a country gripped by the apocalypse. Vibrant and essential stories.

In partnership with Elle magazine and the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Écrire sur les ruines Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY