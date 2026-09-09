Livre sur la Place 2026 Conférence Écriture et enfermement Parc de la Pépinière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Écriture et enfermement

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’association Lire pour en sortir pense l’écriture comme libératoire et possible lutte contre l’enfermement. Rencontre et lectures avec la marraine de l’association, Leïla Slimani, en compagnie des écrivains Véronique Ovaldé et Jean-Baptiste Del Amo.

En partenariat avec l’association Lire pour en Sortir et l’agence Estia.Tout public

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

The organization Lire pour en sortir views writing as a form of liberation and a potential means of combating isolation. A gathering and readings with the association’s patron, Le%EFla Slimani, alongside writers V%E9ronique Ovald%E9 and Jean-Baptiste Del Amo.

In partnership with the association “Lire pour en Sortir” and the Estia agency.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Écriture et enfermement Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY