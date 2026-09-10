Livre sur la Place 2026 Conférence En liberté Salle d’Honneur des Universités Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence En liberté

Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité administrative indépendante qui veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité. L’auteur dessinateur Mathieu Sapin en a fait le sujet de son dernier ouvrage. Dans le cadre du cycle de conférences sur les représentations du droit, dialogue entre lui et Dominique Simonnot qui occupe ce poste.

En partenariat avec la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion et l’Université de Lorraine.Tout public

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Salle d’Honneur des Universités 11 Place Carnot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

The General Inspector of Places of Detention is an independent administrative authority that ensures that persons deprived of their liberty are treated humanely. Cartoonist Mathieu Sapin has made this the subject of his latest book. As part of a series of lectures on representations of the law, he engages in a dialogue with Dominique Simonnot, who holds this position.

In partnership with the Faculty of Law, Economics, and Management and the University of Lorraine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence En liberté Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY