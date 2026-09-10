Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia Bibliothèque Stanislas Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Stanislas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la BnF, Le Livre sur la Place vous propose de découvrir et de comprendre les missions de cet incroyable établissement public. La Bibliothèque nationale de France a pour mission de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. Oui mais encore ? Discussion entre le président de la BnF, Gilles Pécout et le président de l’Académie Goncourt, Philippe Claudel.
En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public
0 .
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of a new partnership with the BnF, Le Livre sur la Place invites you to discover and understand the missions of this incredible public institution. The National Library of France is dedicated to collecting, preserving, enriching, and sharing the nation’s documentary heritage. But what else? A discussion between the president of the BnF, Gilles Pécout, and the president of the Académie Goncourt, Philippe Claudel.
In partnership with the Libraries of Nancy.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026