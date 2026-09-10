Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia Bibliothèque Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la BnF, Le Livre sur la Place vous propose de découvrir et de comprendre les missions de cet incroyable établissement public. La Bibliothèque nationale de France a pour mission de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. Oui mais encore ? Discussion entre le président de la BnF, Gilles Pécout et le président de l’Académie Goncourt, Philippe Claudel.

En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy.Tout public

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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

As part of a new partnership with the BnF, Le Livre sur la Place invites you to discover and understand the missions of this incredible public institution. The National Library of France is dedicated to collecting, preserving, enriching, and sharing the nation’s documentary heritage. But what else? A discussion between the president of the BnF, Gilles Pécout, and the president of the Académie Goncourt, Philippe Claudel.

In partnership with the Libraries of Nancy.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence En partenariat avec la fondation Veolia Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY