Livre sur la Place 2026 Conférence Enquête familiale Résidence Autonomie Boudonville Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Résidence Autonomie Boudonville · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Enquête familiale
Résidence Autonomie Boudonville 1 rue Saint Bodon Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 14:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Avec ténacité et amour, Alexandrine Descotes enquête sur la naissance de son père et le courage d’une mère pour le soigner. Par cette histoire familiale, Alexandrine Descotes nous plonge en plein cœur du scandale du Distilbène.
Dédicaces sur site. En partenariat avec le CCAS de Nancy.
Inscription en ligne.Tout public
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Résidence Autonomie Boudonville 1 rue Saint Bodon Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
With tenacity and love, Alexandrine Descotes investigates her father’s birth and her mother’s courage in caring for him. Through this family story, Alexandrine Descotes takes us right to the heart of the Distilbene scandal.
Book signing on site. In partnership with the CCAS of Nancy.
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L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Enquête familiale Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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