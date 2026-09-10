Livre sur la Place 2026 Conférence Épopées Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Épopées

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Quand la littérature embrasse l’Histoire de peuples et de pays, elle devient puissante et nécessaire, vibrante et magistrale. C’est le cas de ces récits ambitieux et incroyables. Ananda Devi raconte son île, l’u00cele Maurice, de génération en génération, entre amour et violences. Ryad Assani Razaki raconte l’Afrique à partir d’un petit port de Guinée où s’installent les Portugais au XVe siècle. Hemley Boum parle du Cameroun par l’exil, l’amour et la mémoire. Des romans fleuves comme des actes d’amour au pays d’origine qui disent les luttes et les combats de certains peuples.

En partenariat avec Le Point et la Fondation Jan Michalski.Tout public

0 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When literature embraces the history of peoples and countries, it becomes powerful and essential, vibrant and masterful. This is true of these ambitious and incredible stories. Ananda Devi tells the story of her people, the Mauritians, from generation to generation, amid love and violence. Ryad Assani-Razaki tells the story of Africa through a small port in Guinea where the Portuguese settled in the 15th century. Hemley Boum speaks of Cameroon through exile, love, and memory. These epic novels are acts of love for their homelands, chronicling the struggles and battles of certain peoples.

In partnership with Le Point and the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Épopées Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY