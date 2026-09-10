Livre sur la Place 2026 Conférence Eva Bottega Premières pages Premier roman Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Eva Bottega Premières pages Premier roman

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 12:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Entre passé écrasant et passion destructrice, Eva Bottega nous entraîne dans un roadtrip féministe, intime, social et politique au cœur de l’Amérique rurale.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Somewhere between overwhelming passion and destructive obsession, Eva Bottega takes us on a feminist, intimate, social, and political road trip through the heart of rural America.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Eva Bottega Premières pages Premier roman Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY