Livre sur la Place 2026 Conférence Fables humaines Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Fables humaines
Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dystopiques ou à peine, ces romans questionnent notre réel et l’inquiétude face aux enjeux du monde. Entre folie meurtrière, vie clandestine et protocoles de purification animale, ils déploient des histoires où le pire de l’homme se dévoile. Ils interrogent notre rapport à la nature et au sauvage, et, sous forme de fable, ils nous plongent dans nos peurs les plus profondes.
En partenariat avec la Fondation Jan Michalski.Tout public
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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Whether dystopian or barely so, these novels challenge our reality and explore our anxieties about the world’s challenges. From murderous madness to life in hiding and animal purification protocols, they unfold stories in which the worst of humanity is laid bare. They explore our relationship with nature and the wild, and, in the form of fables, plunge us into our deepest fears.
In partnership with the Jan Michalski Foundation.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Fables humaines Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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