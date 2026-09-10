Livre sur la Place 2026 Conférence Face à la guerre, l’amour Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Face à la guerre, l’amour

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Quatre ans après Beyrouth-sur-Seine, Sabyl Ghoussoub signe un roman audacieux qui fait tomber les frontières entre réel et fiction. Revenant sur la disparition, le 31 août 1978, de l’imam chiite Moussa Sadr après une rencontre avec Mouammar Kadhafi en Libye, il déploie l’idée d’une romance avec une Italienne. Un récit puissant et lumineux dans lequel l’amour gagne sur la guerre.

En partenariat avec Le Point.Tout public

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Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Four years after *Beirut-sur-Seine*, Sabyl Ghoussoub has written a daring novel that blurs the lines between reality and fiction. Revisiting the disappearance on August 31, 1978, of the Shiite imam Moussa Sadr following a meeting with Muammar Gaddafi in Libya, he explores the idea of a romance with an Italian woman. A powerful and luminous tale in which love triumphs over war.

In partnership with Le Point.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Face à la guerre, l’amour Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY